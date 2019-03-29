吳敦義勉勵「為黨而戰」 吳志揚轉戰艱困第二選區

2019-03-29 20:29

〔記者謝武雄／桃園報導〕立法委員吳志揚今天在黨部主委楊敏盛等人陪同下召開記者會，宣布基於全黨勝選考量，投入艱困的第二選區（楊梅、新屋、大園、觀音）立委選舉。他說，離開中壢家鄉到第二選區參選，內心很掙扎，但看到所有的人都為了桃園未來，希望能找到最強組合，而黨主席吳敦義接見他之後，對他跨區出征有信心，讓他決定為第二選選區建設發展而戰。

吳志揚說，過去2天是他從政以來最煎熬的時刻，吳敦義及副主席曾永權都勉勵他「為黨而戰」，幾經思考決定轉戰第二選區，畢竟擔任過縣長，桃園每一區都是他家，雖然第二選區是艱困的發展區，他願意為桃園第二選區建設發展而戰。

吳志揚說，楊敏盛已經80歲，仍對選戰心心念念，讓他感動，吳敦義、曾永權也陸續接見他，鼓勵他為黨而戰，雖然內心掙扎，但看到大家都為桃園未來盡心盡力，為求6個選區全贏、讓桃園成為總統候選人最佳助力，決定投入第二選區選舉。

不過，楊敏盛勸進吳志揚到第二選區參選，引發黃國園黨部主委于北辰不滿，在網路發飆，還說「香蕉你個芭樂，當我是吃素的嗎？」于北辰妻子徐小鳳也在臉書留言，諷刺吳志揚在中壢拚不過市議員魯明哲，才會到第二選區參選。對此，于北辰輕描淡寫地說，「那些都是韓國瑜熱賣的水果，幫忙銷售一下」；他說，沉澱之後，認為應該接受黨的指揮與安排；至於徐小鳳發言「是坊間亂傳，世間女子不懂的發言」。

楊敏盛指出，目前第三選區僅剩魯明哲一人登記，黨部將依照流程向黨中央報備，第五選區，有立委呂玉玲，議員黃敬平、舒翠玲登記，4月20日起連續3天進行民調。第二與四、六選區初選下週公告。

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