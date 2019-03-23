國民黨北市立委初選未採全民調 議員：遺憾但尊重

2019-03-23 19:52

〔記者邱灝唐／台北報導〕有意挑戰立委選舉的國民黨台北市議員王鴻薇和徐弘庭今天發表聲明，對於黨內初選未採全民調，反而納入黨員投票的制度感到相當遺憾。對此，國民黨台北市黨部回應說，初選辦法經過民主程序通過，大家共同協調決定。

國民黨台北市黨部日前公布立委第七選區（信義、南松山）、第八選區（文山、南中正）黨內初選辦法，都採民意調查7成、黨員投票3成的計算方式。這讓挑戰者王鴻薇和徐弘庭感到「遺憾」，但仍表示會尊重決議，努力打好這場選戰。

王鴻薇和徐弘庭今天發表聯合聲明指出，初選過去10多年都採全民調，尤其目前黨部尚未完成具投票資格黨員審查，在剩餘時間不足的情況下，黨員投票有實現的困難，應循往例採全民調才是更好的方式，

對此，市黨部主委黃呂錦茹回應，雖然過去曾使用全民調，但這次初選辦法是經過黨的中央委員會通過，並由資格審議委員會投票決定；她強調，國民黨是民主的政黨，若初選辦法有不同的意見，就會讓大家共同協調決定，以大多數人的意見為主，而黨員投票也會針對戶籍所在地進行調查，如此才能反映地方選情。

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