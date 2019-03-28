以色列下月9日國會大選 駐台辦事處今海外投票

2019-03-28 17:54

〔記者彭琬馨／台北報導〕以色列將在下月9日舉行4年1次的第21屆國會大選，各海外駐處依法於選前12天舉辦投票。駐台北以色列經濟文化辦事處今舉行海外投票，駐台代表游亞旭（Asher Yarden）特地向媒體示範說明投票流程。由於以色列是由當選的各政黨分配國會席次、組成聯合政府，此次選舉共有41個政黨參選、大約會有10個以上的政黨取得席次、進入聯合政府，按往例得票超過3.25%以上的政黨即可獲得至少4席國會席次。

以色列自1948年建國以來便採取內閣制，最高行政首長總理由國會的聯合政府共同推舉、經總統任命後擔任。國會共有120個席次，採用全國單一選區的比例代表制，選民投票時選黨不選人，獲得席次的政黨進入國會後，再與其他政黨組成聯合政府，在過去的經歷裡，從未有單一政黨取得過半席次組閣，因而以色列總是組成聯合內閣。

在以色列年滿18歲即可進行投票，目前全國約有633萬人口，可投票比例佔全國人口的8.6%。選民在41個參選政黨中選出一個心目中的政黨，並於選票上寫下代表政黨的以色列字母，便完成投票。以色列駐台代表處官員及眷屬在3月28號進行海外投票，全球103個以色列海外駐處中，約有近5000名人員在指定時間內完成投票。

2018年底以色列聯合政府的5個政黨表示一致同意解散國會，此次國會選舉原本應在2019年11月舉行，因聯合政府解散國會而提前半年改在4月舉行。

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