以巴衝突再起！ 身為導火線的飛彈竟是「不小心射錯的」

2019-03-27 16:35

〔即時新聞／綜合報導〕在以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示「他已經準備好面對加薩地區更進一步的軍事行動」數小時後，巴勒斯坦激進份子又在當地時間週二（26日）晚間向以色列發射了一枚飛彈。以色列將於下月9日舉行選舉，此時的衝突顯得格外敏感。

根據《法新社》報導，最新的這一連串以巴衝突起於週一早晨，一枚由加薩地區射出的飛彈擊中以色列第二大城、同時也是大使館聚集地特拉維夫（Tel Aviv）北邊一棟民房，共造成7名以色列平民受傷，這是加薩地區有史以來最深入以色列的一枚飛彈。以色列週一稍晚隨即對加薩地區施以一連串空襲還以顏色，同時也促使巴勒斯坦武裝分子反擊，衝突隨即引爆。

週二稍早，巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）宣稱埃及已經協調雙方達成停火協議。以色列則在當天晚間8時發布聲明表示，加薩地區又有一枚飛彈發射出來。

有鑑於這起最新衝突，以色列總理納坦雅胡也緊急縮短訪美行程返國坐鎮，並且表示「如果有需要，我們會盡一切手段保護我們的人民和領土」。於此同時，他將更多武力移防至鄰近加薩地區的以色列南部，並且封鎖以色列與加薩地區的邊境。

對於整起衝突，一位哈瑪斯官員否認星期一早上該枚引起衝突的飛彈是其組織所為，並稱它有可能只是「誤射」或甚至「起因於天氣狀況不佳」。

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