新北新式門牌挨批 設計者：實品比照片好

2019-03-27 22:56

〔記者何玉華／新北報導〕參加競圖從543件參賽作品中勝出的新北市新式門牌設計者陳文順今天晚間受訪表示，市府官網公布的3張照片，因為打樣跟拍照光線的影響，色調不理想，與實品落差很大，造成民眾誤解，但作品之前經過網友、專業評選肯定，他有信心「實品沒問題」。

陳文順與兒子陳冠至的新式門牌設計，依29區特色設計出29款底色圖案，在評選過程獲得好評而勝出，陳文順說，設計就考量到政黨藍綠融合，且又是大自然最常見的顏色，因此以藍綠色為底，去年9月公布記者會上的作品是噴墨圖，顏色過於黑暗綠，他並不滿意，實品的藍綠色才是他理想的顏色。

對於被批評配色缺乏美感，陳文順解釋，基於底色是冷色調，數字要選擇暖色系來凸顯，又要避開敏感的藍、綠、紅，能選的顏色有限，最後選擇了紫色跟橘色；他說，印刷調色不容易，且油墨印刷跟紙張印刷技術又有別，昨天打樣出來的紫色太偏紅，自己也不滿意，記者會的背板解析度又不夠，無法凸顯各區的特色圖案，加上官網呈現的3張照片不理想，讓民眾誤會，他相信「問題出在照片，實品沒有問題」。

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