新北新式門牌被罵翻 侯友宜 ：上任前已定案

2019-03-27 21:13

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府今天公布新式門牌樣式，即日起全面換發，未料訊息一曝光，引發網路上罵聲一片，留言灌爆「我的新北市」臉書，有人說看不清楚，也有人批評設計醜，引發浪費公帑的疑慮。市長侯友宜今天回應，換發門牌在他上任前已經定案並發包施作，尊重各界的看法。

針對新式門牌的看法，有人說辨視度降低，也有人認為設計毫無美感、非常醜，還有人說，比賽是辦開心的嗎？跟原創者完全不同；更有人批評，紅色字是大忌，難道是「畫符仔」？網路留言幾乎一面倒，質疑市府浪費人民納稅錢。

侯友宜今天晚間出席都更說明會，被問到新式門牌遭民眾罵翻，侯友宜說，新北市換發門牌是在去年就已經定案，他上任以後曾針對門牌表示意見，但是當時已經發包施作。

侯友宜說，新式門牌樣式去年經過網路評審及專家評核，凸顯其地區代表性，每個人都有見仁見智的看法，他表示尊重，他自己也有不一樣的看法。去年12月25日就任後，今年1月2日確認門牌已發包施作，這是既成事實，市府會坦然面對，各界有不一樣的聲音，我們都要尊重。

侯友宜指出，因為舊的門牌已經23年沒有更換，有脫落、毀損及破舊情況，若不更換辨識會更低，新的門牌有它的意象，也有其理念跟想法，各界應該尊重學者專家及網路海選投票的結果。

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