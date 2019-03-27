新北市120萬面綠色門牌全更換！ 醫師砲轟：藍皮紅骨

2019-03-27 18:09

〔即時新聞／綜合報導〕新北市政府今（27）日起全面免費為市民將舊式門牌更換為新式門牌，市長侯友宜率先為新北市政府主持首面門牌釘掛，全市預計在109年2月完成約120萬面門牌更新；蔡依橙醫師對此在臉書上，侯用「藍皮紅骨」取代綠。

新北民政局指出，新北市門牌近23年沒有換發，為統一新北市升格後的門牌樣式，提升用路人的辨識度，透過競圖徵選，經網路投票及專業評審選出現在的作品，新式門牌顏色明亮，單、雙號碼不同顏色，單號為紫色、雙號為橘色，同時融入29區的地方特色，加強在地認同感，如板橋區林家花園、淡水區夕陽跟舢舨船、土城區桐花、雙溪區荷花等。

對於新北市政府提撥經費，將原本綠、白二色的門牌全部撤換，蔡依橙醫師對此不能苟同，因此在臉書指出，「綠的都換掉，現在是藍皮紅骨！」，網友們也認為太過浪費，相繼留言「換這些可以讓小朋友吃多少營養午餐」、「為啥要浪費這種錢」、「這時候藍粉就不會出來叫說，換門牌要多少錢，何必浪費」、「如果新的變漂亮好看就算了，怎麼變那麼醜」、「路名根本不清楚，有夠蠢的，還花這麼多錢，笑噴」。

蔡依橙臉書全文

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