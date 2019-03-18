山區偏遠住家門牌換新大作戰 12天苦尋476戶

2019-03-18 23:59

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市政府執行住家門牌汰換，以人口最少的龍崎區為示範點，但當地一些傳統聚落不僅偏遠，位置更是隱密，委外廠商無法完全找到，戶政事務所的「專案小組」深入當地，12天苦尋476戶，完成全面更新的艱鉅任務。

轄內有8個里的龍崎，編定的門牌共1444戶，專案小組的努力下，暌違了65年，再度更新所有門牌，這也是台南各行政區完成全面汰換的首例。

歸仁戶政事務所主任江學通表示，上次龍崎全面門牌整編在1954年，當時行政區是鄉，同樣有8個村，因時間久遠，一些人從小就跟著父母搬離，留下祖厝，若非故鄉長輩帶路，自己也不知道確切位置，顯見這次更新任務之艱難。

江學通指出，根據歸仁戶政事務所龍崎辦公室的建檔資料，當地申請編定的門牌，共1444面，去年委外更新，廠商全力執行，只找到946面，完成率約6成7，退回的498面，只好自己人來換裝。

江學通說，8個里之中，僅崎頂後來再整編過，但也是1969年的事了，加上都位處山區，幅員廣大，增加門牌更換的困難度。

被退回的門牌中，僅牛埔里是個位數，崎頂、土崎都上百面找不到，為了完成後續任務，編制僅2位的龍崎辦公室課員，今年初開始尋屋大作戰。

後來，龍崎辦公室努力找到了22間，3月初歸仁戶政成立專案小組，10位人員犧牲假期，分工合作上山搜尋，在各里鄰長，以及公所退休課長蔡全木的帶路下，終於完成任務。

專案小組翻山越嶺，以不到2週的時間，一舉完成了476面門牌的更換，效率驚人，江學通強調，其中約有200面，是靠著蔡全木協助才順利找到。

江學通提到，部分聚落相當偏僻，幾乎「一路一戶」，外地民眾無法確切掌握地點，執行不易，甚至方圓500公尺之內，沒有任何鄰居，除非熟人指引，否則難以深入，過程辛苦。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/