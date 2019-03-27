評韓國瑜進入中聯辦 陳明通：引發爭議、扣分行為

2019-03-27 10:17

〔記者黃欣柏／台北報導〕陸委會主委陳明通上午赴立法院內政委員會備詢，會前被媒體問到高雄市長韓國瑜進入中聯辦一事，他強調韓的行為已在台灣、香港及國際上引發爭議，是扣分的行為，不過是否開罰還是要看韓與對岸是否有「政治性的合作行為」，希望韓先向聯審會說明，事實認定還是要經過相關程序。

對於陸委會擬修法對縣市長、政務人員赴港、澳的行為設限，陳明通說，不建議外界當成是「韓國瑜條款」，主要是因應中共總書記習近平在元月二日提出一國兩制台灣方案之戰略目標，政府認為赴港、澳也應該有像兩岸條例的審查機制，目前正在研擬法規中。

外傳高雄市副市長葉匡時早就告知韓國瑜會進中聯辦，陳明通今表示，葉行前並沒有告知韓會進入中聯辦，當時他只是告訴葉，如果韓一行人要增加會見國台辦主任劉結一的行程，就需要補件通知，兩人溝通的是這些。

陳明通強調，韓國瑜進入中聯辦是非常敏感的政治行為，前高雄市長陳菊沒有進去過，過去所有縣市首長也都沒有進去過，這樣的行為不管是在台灣、香港還是國際上，都引發很大的爭議，這樣的行為顯然是扣分的。

對於外界質疑他在擔任陸委會副主委期間，曾在木柵貓空設宴款待中聯辦台灣事務部長邢魁山，陳明通回應，當時是基於業務需要宴請對方吃飯，「他們來我們這邊，我是彰顯我的主權行為。」

至於被國民黨批評像「錦衣衛」，陳明通則表示不評論，「我們是很正正當當的中華民國大陸委員會，沒有這種王朝時候的名詞。」

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