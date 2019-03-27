韓國瑜簽約逾52億訂單 港媒揭密「幕後老闆」

2019-03-27 08:20

韓國瑜買單的幕後老闆就是中共

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜22日起出訪香港丶澳門丶深圳及廈門，宣稱已獲逾52億元訂單，連日來被質疑「賣台」，香港《成報》連日刊文批判，今又報導指出，翻查紀錄顯示，跟韓國瑜簽下買單的公司，不乏中國國企，或受中共「國有資產監督管理委員會」監管、公司屬「國家發改委」國債專案項目等，即便是在香港簽約的企業也是中聯辦控制，換句換說，韓國瑜買單的幕後老闆就是中共，直言「這場戲演得太差了。」

翻查簽約紀錄 不乏中國國企或國資委監管機構背景

香港《成報》報導，翻查與高雄簽約的公司紀錄，其中不少是中國國企或國資委監管機構背景，其中在深圳與高雄簽約的深圳「海吉星國際農產品物流園區」，本身由國企深圳市農產品股份有限公司投資，為深圳市政府唯一的一級農產品批發市場，為當地重大建設專案；在香港與高雄簽訂MOU的「華閔投資集團有限公司」，則由福建省人民政府國資委監管；其他如深圳市「南山農產品批發配送有限公司」也是中國國企。

報導提到，高雄在和華閔集團簽定MOU，要在香港合作進行產品推廣，不過費用要各自承擔，這樣的合作模式未必有實質經濟效益。最離奇的是，在香港與高雄簽約的「中國森林」，因涉嫌帳目造假已被除牌，這些「大單」灌水、湊數味道甚濃，也惹人質疑。

韓捧50億訂單回台 人氣升高更有把握競逐總統

《成報》直指，韓國瑜此行所獲的大單，完全是由中共安排送禮，韓捧著50億訂單回台，令自己人氣升高，更有把握競逐總統之位。

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