「韓劉會」唱和九二共識 陸委會：反對政治推銷

2019-03-25 22:33

〔記者呂伊萱／台北報導〕高雄市長韓國瑜今天下午和國台辦主任劉結一會面，唱和「強烈支持九二共識」。陸委會今晚表示，「習五條」已赤裸裸表明「九二共識就是消滅中華民國的統一」，呼籲任何政治人物在兩岸交流中應重視社會觀感、守住國家尊嚴利益的底線，同時更應勇於向中共當局表達中華民國是主權獨立的國家，台灣人民堅定反對國台辦政治推銷「一國兩制」。

韓國瑜今在廣東深圳西麗麒麟山莊與劉結一會面，兩人相見即熱情握手，會面並開放前十分鐘給媒體參訪。根據《新華社》報導，劉結一致詞時先表示兩岸同胞是一家人，歡迎並支持兩岸城市在「堅持九二共識基礎」上加強交流合作，攜手發展。劉結一老調重彈稱，將繼續和台灣同胞分享發展機遇，持續深化兩岸融合發展，努力推動兩岸「應通盡通」。

劉結一致詞末尾重申，兩岸同胞應團結起來「堅持九二共識，堅決反對台獨分裂」，共同推動兩岸關係朝「正確方向」發展，共創中華民族偉大復興的美好未來。韓國瑜則唱和說他「強烈支持九二共識」，並稱「九二共識是兩岸關係的定海神針」，希望持續加強與中國城市的交流互動，在經貿等領域開展務實合作。

面對國內諸多質疑聲浪，韓國瑜並未正面回應，中共官媒《環球網》今晚也刊出評論護航韓國瑜，將所有質疑言論標籤化為「綠營」，也反批「民進黨人動不動栽贓抹紅」，相關論調與國民黨團為韓國瑜行為背書的說法如出一轍。

陸委會今天晚間對此表示，劉結一在會見中擺明是在推銷習五條，包括重申「九二共識」及「反對台獨」等政治論調。陸委會直言，中共領導人在「告台灣同胞書」40週年談話已赤裸裸地表明習五條的核心就是「一國兩制」，「九二共識」的內涵就是消滅中華民國的「統一」，而劉結一說這是「為兩岸關係發展指明方向」，再次證明中共透過統戰我方政治人物，以經濟為名，展開併吞台灣的政治進程。

陸委會強調，北京當局侵台野心70年未變，中共操作融合發展和經濟利誘，同時持續對台霸道打壓，「這種虛偽欺騙伎倆才是妖魔鬼怪」，台灣民眾絕不會受騙上當，國人應看清中共經濟誘餌後的政治圖謀。

陸委會呼籲，任何政治人物在兩岸交流中應重視社會觀感、守住國家尊嚴利益的底線，同時更應勇於向中共當局表達中華民國是主權獨立的國家、台灣人民對未來的期望與堅定反對「一國兩制」，呼籲「不要錯把自己人當敵人，把敵人當朋友」，也不能捨本逐利，更不應批判自己的國家和民意的關切，才是爭取民眾福祉。

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