見國台辦主任稱「強烈支持九二共識」 韓國瑜遭轟爆

2019-03-25 19:27

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜中國行無預告訪問港、澳「中聯辦」，遭部分香港媒體與不少國內人士抨擊私通中國默認一國兩制，根本是賣台，但韓國瑜今（25日）傍晚仍與國台辦主任劉結一會面，並強調「九二共識是兩岸關係定海神針」。PTT網友對此紛紛砲轟韓國瑜。

根據中國官媒《新華社》報導，劉結一下午4點30分在深圳西麗的麒麟山莊與韓國瑜會晤，劉結一稱兩岸同胞是一家人，歡迎、支持兩岸城市在堅持「九二共識」基礎上加強交流合作。韓國瑜則強調，此行的目標是多「交朋友、做生意」，強烈支持九二共識是海峽兩岸的「定海神針」，「這次高雄團出來萬眾矚目，來的目標很清楚，多交朋友做生意，留下情感交流！」

相關新聞轉貼到PTT引發熱議，許多網友對於韓國瑜的說法不以為然，留言砲轟「呵呵 政治拼到頂囉 不敢各表就是一國兩制嘛」、「九二就是一國兩制啦 喪國格市長」、「有種講一中各表啊」、「還在一廂情願的92共識」、「支持國民黨就是支持一國兩制」、「一中各表就像國旗一樣不見了」。

目前正在南太平洋邦交國諾魯拚外交的總統蔡英文，今天才在臉書向韓國瑜喊話，在選舉時很在意中華民國，現在就是一個機會，請他向對方（劉結一）表示「中華民國台灣是一個主權獨立的國家，請中國停止打壓台灣的國際參與空間」，但顯然韓國瑜完全不敢提，也難怪會遭網友們砲轟。

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