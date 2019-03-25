會國台辦主任 韓國瑜：九二共識是兩岸關係定海神針

2019-03-25 18:18

〔記者呂伊萱／綜合報導〕高雄市長韓國瑜訪問中國，今天下午與國台辦主任劉結一見面。中國官媒《新華社》今天報導，劉結一在會面一開頭就歡迎兩岸城市「在堅持九二共識基礎上」加強合作；韓國瑜也回應說「九二共識是兩岸關係定海神針」。

韓國瑜訪問港澳、深圳和廈門，今天傍晚4時30分並與中共中央台辦、中國國務院台辦主任劉結一在深圳西麗麒麟山莊會面，兩人相見即熱情握手，並開放會面的前十分鐘。

陸委會先前對韓國瑜赴訪中國，已多次表示，希望中國大陸與台灣城市交流「不要有政治前提」、藍綠有別和政治操作，才能讓兩岸交流正向有序。但根據中國官媒《新華社》報導，今天的「韓劉會」顯然是以「九二共識」此一假議題為前提展開的會面。

《新華社》報導，劉結一致詞時，首先歡迎韓國瑜率團來訪，稱兩岸同胞是一家人，歡迎、支持兩岸城市在堅持「九二共識」基礎上加強交流合作，攜手發展，讓台灣同胞有更多獲得感。

劉結一稱，將繼續率先和台灣同胞分享發展機遇，持續深化兩岸融合發展，努力推動兩岸「應通盡通」。並重申兩岸同胞應團結起來，堅持「九二共識」，堅決「反對台獨分裂」，共同推動兩岸關係朝著正確方向發展，共創中華民族偉大復興的美好未來。

韓國瑜則表示，他「強烈支持九二共識」，並稱「九二共識是兩岸關係的定海神針」，希望持續加強與中國城市的交流互動，在經貿等領域開展務實合作，切實增進民眾福祉。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/