與劉結一見面 韓國瑜：「真人」面前不說假話

2019-03-25 18:38

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今傍晚與國台辦主任劉結一會面，他表示有了九二共識後，兩岸和平的交往，不管是文化、經濟、體育各方面交流，能夠很順暢，他並形容劉結一是「真人」，指出「真人」面前不說假話，他一直都堅持九二共識，這個是非常重要的！

兩人下午碰面，前10分鐘開放媒體在場，劉結一表示，在韓國瑜帶領下，推動兩岸發展進步實現了更好的發展、收穫更多，這些成果「給高雄鄉親們扎實的利益實惠，也可以說是巨大利益」，使他們的勞動成果、智慧和血汗，能夠通過「兩岸同胞情誼的紐帶，轉化成更加美好的生活」，這些成果也是「兩岸一家親」、「親望親好」、「守望相助」的具體體現，是「兩岸融合發展、共同發展的生命寫照」。

劉結一認為，這些成果展現兩岸盡早實現，「應通進通」、打造共同市場，「共享祖國大陸發展」，能夠「帶給台灣同胞巨大好處和發展空間，繼續貫徹以人民為中心發展的發展理念，為廣大台胞推出更多惠台利民措施」。

韓國瑜先向劉結一表達謝意，並陸續向「國台辦各級幹部領導、高雄團、媒體致謝，他提及台灣有很多學生，甚至透過婚姻的關係，很多的配偶婚嫁娶，然後生活在中國大陸，感謝各級台辦的所有幹部們、領導們照顧，未來也要繼續拜託多多照顧台灣同胞，我想這是身為高雄市長誠摯地要拜託大家！

他強調，此行目標是多交朋友、做生意、留下良好的情感交流，並強烈支持九二共識，他在台灣2018年選舉前大聲疾呼，投票前就講了，強烈支持九二共識，這是海峽兩岸的交往定海神針！

韓國瑜指，有了九二共識之後，兩岸和平的交往，不管是文化、經濟、體育各方面的交流能夠很順暢，「今天見到劉主任，我還是一樣重申，真人面前不說假話，我一直都堅持九二共識，我覺得這個是非常重要的」！

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