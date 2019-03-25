籲回應輿論 陸委會要求韓國瑜返國後限期說明

2019-03-25 18:45

〔記者呂伊萱／台北報導〕高雄市長韓國瑜無預告訪問港、澳「中聯辦」惹議，事前也未告知與國台辦主任劉結一的會見行程。陸委會今天發布新聞稿表示，政府要求韓國瑜返國後，限期說明此行涉及兩岸條例與各界關切事宜。

韓國瑜今天下午與國台辦主任劉結一會面，並唱和「九二共識」。

陸委會今天晚間發布新聞稿指出，近日高雄市長韓國瑜訪港澳，行前未公布與港澳中聯辦會晤行程，引發輿論譁然。陸委會強調，中聯辦的政治屬性人盡皆知，該機構是中共滲透港澳、強化「一國」及弱化「兩制」的推手；對港澳政治、思想、言論的管控，種種逆行倒施作為除遭國際社會批評，亦受台港澳民眾唾棄。

陸委會說，政府已多次基於職責善意提醒韓國瑜，相關行程應遵循兩岸條例及政府相關法令，並符合對等尊嚴原則。但諸多輿論仍質疑韓國瑜遭到利用，為「一國兩制」背書、默認「一國兩制」的成功，配合中共推動「一國兩制台灣方案」等。

陸委會也指出，韓國瑜原先僅申請赴中國參訪交流計畫，未列明會見國台辦主任劉結一，等到出境後才於今（25）日早上正式行文提出補件，與中聯辦官員會見也未公開，與公開透明「未盡相符」，由於涉及極其敏感的政治行為，引起外界諸多猜測。

因此陸委會除了早已籲請韓國瑜行程應公開透明外，也已建請內政部聯審會同意，要求韓國瑜返國後，限期到聯審會說明，以釋外界疑慮，並讓民眾放心。

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