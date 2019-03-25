不滿挨批犧牲主權 韓國瑜：不幫忙請祝福、不祝福請沉默

2019-03-25 21:05

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對總統蔡英文、前行政院長賴清德的「提醒」，以及國內政壇諸多質疑，高雄市長韓國瑜今晚表示，口口聲聲說他出賣主權、交換經濟利益，這種言論非常可悲，希望台灣民眾能睜大眼睛看清，高市府團隊明天會繼續到廈門衝刺經濟，如果大家不能幫忙，請心理祝福、如果不想祝福、請保持沉默。

韓國瑜今表示，非常謝謝蔡總統人在外國訪問，卻思思念念絲都在韓國瑜身上，從沒忘過韓國瑜，總統拚外交、我們這團拚外銷，性質不太一樣，竟然隔海開直播提醒，很感謝。

至於賴清德提醒他別賣身，韓國瑜說自己賣笑、賣水果、賣蔬菜、賣水產品，他覺得「智慧是有的」。

韓國瑜說，他要非常嚴肅跟各界報告，有人口口聲聲說「韓國瑜出賣主權、交換經濟利益」，但所有議員都在他旁邊、從頭看到尾，每個拜訪與每個商業活動都清清楚楚，都在議員監督關切下、騙不了人，沒有任何私密行為與交談，通通沒有。

韓國瑜指出，公開出訪前，陸委會再三警告別碰紅線、別碰觸政治協議，陸委會負責主權，地方政府拚經濟就好，他身為高雄市長幫高雄拚經濟，怎會這時候叫他顧主權？陸委會、民進黨中央這樣不是前後矛盾？不是說主權是中央權責，怎會現在千斤萬擔壓在高市府身上，讓人覺得這沒法自圓其說，且他們（綠營）以主權犧牲、投降、交換經濟利益等說法，他們才真正充滿政治算計，他們不希望韓國瑜成功、不希望高雄成功，他們掌握一切解釋權力。

韓國瑜質疑，「以前陳菊、賴清德在大陸講什麼、做什麼，大家都有紀錄可查」，不要兩套標準，他是一以貫之，他充滿信心要拚經濟、要交朋友，也要幫高雄找各種可能活路，從來沒變過原則，他選高雄市長從來沒有懈怠過。

韓國瑜認為，被批判說犧牲主權、犧牲政治利益將訂單，這種言論非常可悲，「西元一九一二年，國父孫中山推翻滿清創立中華民國，就是要追求民主、民權、民生」（編按：應是民族、民權、民生），他是孫中山信徒，致力幫人民改善生活、國富民強，要努力扭轉台灣政治風氣，希望台灣政治人物不能再鬼混，要為人民服務，這些「故意抹黑抹紅、亂七八糟酸言酸語」，希望台灣民眾睜大眼睛，高雄團隊很認真，希望大家理解，明天會繼續到廈門衝刺，「如果大家不能幫忙、請心裡祝福，如果不想祝福、請保持沉默」。

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