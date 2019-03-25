民調：4成7反對簽署兩岸和平協議

2019-03-25 12:03

〔記者陳鈺馥／台北報導〕針對國民黨主席吳敦義日前談及，若國民黨重返執政將洽簽「兩岸和平協議」，台灣民意基金會今日公布最新民調顯示，台灣20歲以上民眾，有4成7反對簽署兩岸和平協議、4成2表示贊成，反對者比贊成者多出5個百分點。

據民調結果，16.3%「非常贊成」簽署兩岸和平協議、25.9%還算贊成；15%不太贊成、32.1%一點也不贊成、10.7%沒意見或拒答。

針對高雄市長韓國瑜訪問中國，陸續面見香港「中聯辦」中共高幹、澳門特首等人，前立委林濁水今日受訪指出，中聯辦主任是負責一國兩制幕後監軍，所以大家都很討厭，也很少露面，記者若去訪問100人，也沒人講得出中聯辦主任是誰，高雄韓國瑜的知名度比中聯辦高很多，實際效果是韓國瑜拉抬了「中聯辦」知名度。

林濁水批評，絕對不是像韓國瑜所講是中聯辦拉抬了高雄的知名度，這不是韓國瑜陷入中國陷阱，而是韓國瑜陷入了中國的混亂。

林濁水認為，台灣在港澳有一群粉絲的，一個是馬英九、一個叫韓國瑜，馬英九的粉絲傾向是民主派，那韓國瑜的粉絲到底是什麼？「大家也不清楚」，這次經過韓與中聯辦會面後，大家就很清楚。

林濁水提及，香港和澳門的改革派都站在韓國瑜的對立面，讓高雄站在港澳民主派的對立面，整個讓高雄角色錯亂，民主台灣的高雄市長站在香港民主派對立面，這真的非常怪。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/