反制和平協議 時力提案：政治協商應強制公投

2019-03-12 15:09

〔記者彭琬馨／台北報導〕面對中國步步進逼，時代力量黨團今召開記者會表示，將針對「台灣地區與大陸地區人民關係條例」與「公民投票法」提出修法，把政治協商納入強制公投一環，藉以反制國民黨可能提出的和平協議。

時代力量黨團徐永明說，為因應國民黨和平協議的威脅，陸委會主委陳明通已提出提出「雙審議、雙公投」的「兩岸人民關係條例」修法構想，時力認同陸委會修法方向，但也希望能盡早看到行政院版本，以呼應蔡英文總統昨（3/11）晚提出的「反制『一國兩制台灣方案』七大綱領」，時力也提出「兩岸人民關係條例」與「公民投票法」修法，盼能盡速在立法院審議通過。

根據時力提案內容，將在「兩岸人民關係條例」及「公投法」修正草案設立與中國的政治性協議的監督機制：在涉及兩岸軍事狀態、終局性政治解決等影響我國主權或國際地位的協商，在進行協商前，皆須經立法院2/3委員出席，出席委員2/3同意，並經公民投票通過，才能與中國協商；協商完成後，亦須經立法院3/4委員出席，出席委員3/4同意，最後經公民投票，且同意票數超過投票權人總數半數，才能通過。

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