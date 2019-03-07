國民黨想簽兩岸和平協議 學者：為侵略者背書滑稽又危險

2019-03-07 11:10

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席吳敦義拋出若重返執政，將與中國洽簽「兩岸和平協議」，引發爭議。對此，遠景基金會執行長賴怡忠說，國民黨所提的兩岸和平協議是「錯誤前提及錯誤方法」，這種為中國侵略者行為正當性背書，更是滑稽又危險的事。

《中央社》報導，賴怡忠5日至6日在比利時布魯塞爾分別出席在歐洲議會、俄歐亞研究智庫所舉辦的台灣及中國銳實力研討會。賴怡忠表示，中國一直以來都是要侵略台灣，不是台灣攻擊中國，追求和平應該是中國宣布放棄武力，而不是台灣提出簽和平協議，要被侵略者跟侵略者談和平協議，根本就是「錯誤的前提使用錯誤方法」，「簽和平協議形同讓侵略者得到正當性背書，天底下有比這滑稽的事嗎。」

賴怡忠指出，和平協議另一個大問題，中國國家主席習近平的「九二共識」是以「一中原則」和統一為前提，在這種情形下國民黨還附和支持「九二共識」，是否代表他們支持以一國兩制為內涵的和平協議，這對台灣是非常危險的事。

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