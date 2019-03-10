倡簽和平協議 日本網友質疑：國民黨到底在幹嘛

2019-03-10 00:36

〔即時新聞／綜合報導〕台灣陸委會在5日發表聲明「絕對不接受一國兩制」後，中國總理李克強在中國人大上再次強調習近平「一國二制」的台灣統一戰略。而在日本媒體《日本經濟新聞》報導了相關議題後，此事也引起網友熱議；不少網友以香港為例，希望台灣「不要被騙了」，更有網友質疑日前提倡簽署和平協議的國民黨「國民黨到底在幹嘛」。

台灣網友昨（9日）天凌晨在PTT以「日本鄉民對台灣和平協議看法！」 為標題PO文，文中轉貼了被張貼在日本論壇《5ch》的新聞以及該論壇網友的留言。日媒提到，在台灣陸委會發表聲明「絕對不接受一國兩制」後，李克強同日活動上表示「堅決反對阻止台獨、保全國家主權與領土。」意圖牽制有台獨頃向的蔡英文政權。

對此，不少日本網友在論壇中留言高呼「台灣，加油！」另外網友「WILSaCbo0」就提到，「一國兩制根本就是騙局，看香港就知道」；網友「v3mc2eZA0」也提到，「看過香港的慘狀，實在不能接受一國兩制」；網友「YbHve/6u0」則表示，「根本不是一國兩制，是一黨獨裁兩制度」。

此外，網友「+6edQGI30」也質疑「國民黨到底在幹嘛」；「cowL5//30」則表示「台灣沒有理由會輸，美國為了維持國際權力平衡是不會容許中共單方面的武力脅迫，最重要的是堅信台灣價值」！

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