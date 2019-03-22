地理也0分！韓國瑜：阿爾卑斯山旁邊的不丹人都傻傻的

2019-03-22 20:27

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長今（22）日訪問中國特別行政區香港，在向當地來賓致詞時，不少人拿出手機錄下他的言論，當時韓談起台灣的快樂指數上升到第1名，接著他竟嘲諷說，「阿爾卑斯山旁邊，像不丹，與世無爭，居民都傻傻的。」

聯合國「永續發展解決方案網絡（SDSN）」在2018年3月14日公布「2018年全球幸福報告（World Happiness Report 2018）」，台灣上升7名，以第26名居亞洲國家之冠，此次調查區間為2015至2017年，以全球156個國家的人均國內生產毛額（GDP）、社會支持、健康平均餘命、自由度、慷慨捐款的程度、政府或民間企業貪腐程度等指標來訂定排名。

臉書粉絲專頁「肯腦濕的人生相談室」貼出韓國瑜的致詞畫面，能見到他自稱感謝台灣快樂指數從第25名上升至第1名，「在我印象中喔，這個最快樂的國家，大概在阿爾卑斯山旁邊像不丹，與世無爭，居民都傻傻的很單純，隨便有個麵包吃就覺得自己全世界最快樂」，韓國瑜說到自己笑場。

實際上，根據我國國民中學地理科教科書內容顯示，不丹位於亞洲南部（南亞），北鄰中國、南接印度，而阿爾卑斯山則是位於歐洲，橫跨義大利北部邊界、法國東南部、瑞士、列支敦斯登、奧地利、德國南部及斯洛維尼亞等國家。

不少網友認為韓國瑜不愧「政治0分」，質問「不丹在阿爾卑斯山旁邊嗎？」，也有網友表示「我覺得高雄人也過得很快樂啊，也傻傻的，換了一個市長就覺得自己很幸福」、「明明就庇里牛斯山」、「原來地理這麼差，難怪台灣跟中國搞不大清楚」、「世界地圖翻一下吧」。

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