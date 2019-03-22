盼初選制度快定調 朱立倫：若徵召韓國瑜也支持

2019-03-22 18:55

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨內拱韓聲浪未歇、總統初選制度又一直有變數，今又有媒體公布民調，無論對上蔡英文總統、行政院長賴清德、台北市長柯文哲，高雄市長韓國瑜都是大幅領先；正在競爭國民黨2020總統大位的前新北市長朱立倫傍晚受訪時被問到是否擔心被韓流滅頂時指出，有信心自己會越來越強，但希望初選制度快點定調，如果要徵召韓國瑜，他也全力支持。

朱立倫傍晚受邀參觀協眾國際瓷林精品公司，接受媒體採訪時強調，他希望黨中央態度明確，要徵召就大大方方，如果徵召韓國瑜，他也全力支持，這已經講過很多次，若要辦初選，那就通通報名參加初選，沒有所謂徵召式初選或初選式徵召，最後也再度向黨中央喊話：「要徵召韓市長就大大方方地徵召！」

至於黨內有聲浪批評韓國瑜自稱不要宮廷文化，現在又不表態，根本是在利用宮廷文化維持聲量；朱立倫為他緩頰說，黨內盡量不要批評自己的同志，韓國瑜是我們最重要的資產、王金平是我們的長輩、吳敦義是黨的領導者，每一位都是我們黨內最後要團結的力量，過程不要有任何批評，盼大家秉持開放的心胸、宏觀的態度，最重要是國民黨要贏、台灣要贏、中華民國要贏。

國民黨立委柯志恩、林奕華表示，國民黨黨中央對於初選、徵召態度不明，對候選人是一種凌遲，也讓支持者越來越焦慮、消耗熱情，呼籲儘早確定。朱立倫也說，國民黨最重要的是爭取最多民眾的認同，希望早一點決定、越快越好，而且不要有任何紛擾，任何紛擾都會傷害國民黨。

對於自己民調落後韓國瑜，朱立倫說：「放心，我會非常努力，越來越強，我也很有信心！」至於自己在藍營支持者凝聚力落後韓國瑜15％，朱立倫說，這是自己應該努力的部分，爭取藍營支持者肯定，在政策、想法上傳達得更清楚、讓支持者放心，但也希望全黨不論是誰出線，都能團結一致。

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