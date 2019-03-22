郭董幫農民賣芭樂 立委嘆：配合地方首長弱智演出

2019-03-22 17:42

〔即時新聞／綜合報導〕高雄燕巢芭樂昨（22日）運抵中國深圳富士康廠區，董事長郭台銘親自當起賣果郎，1小時內賣光600箱芭樂，更霸氣表示將進帳的台幣15萬元全數退還高雄燕巢農民鄉親。對此，民進黨財經專業立委立委余宛如認為郭董這樣的做法，難以讓台灣農業進步，她也感嘆表示「一方產業梟雄，配合地方首長弱智演出，也未免失了格局」。

余宛如今日在臉書發文，她表示「我看了十分納悶，郭董是一個生意人，也是科技人，但賣水果完全看不出進步思維」，她質疑「今天郭董幫燕巢農民、明天是不是要幫大樹農民？今天幫高雄農民，那明天要不要幫一下嘉義農民？台南農民？屏東農民？...難道國民黨不想走出高雄嗎？哪是不是以後全台灣的農產品都賣給你郭董就好了？反正還會退價差！」

余宛如認為，農民真正需要的是貿易而非援助，需要培養能力而非補助保護。郭董這種看似貿易的做法，事實上是補貼，「但是這樣台灣農業就會進步嗎」？她指出，真正幫台灣農民、台灣農業，應該是要建立一套完整的產銷模式，增加產品的競爭力，能夠在市場成功存活，不要靠補貼、保護等思維。

余宛如認為，郭台銘最可以幫助農民的地方，應該發展「科技農業」，以大數據、人工智慧等軟實力幫助農業升級轉型；最後她更感嘆表示，「看著堂堂台灣營收第一的鴻海帝國，不過丟個15萬給高雄農民，輕輕鬆鬆上遍各大媒體，四方感恩戴德，真是撿了個大便宜。而一方產業梟雄，配合地方首長弱智演出，也未免失了格局」。

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