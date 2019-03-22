韓國瑜「恭敬」拜會港特首 網友：照片怎麼像朝貢？

2019-03-22 17:20

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今天率團赴中國訪問，首站抵達香港拜會香港特首林鄭月娥並共進午餐，全程未公開，高雄市政府事後提供媒體2人會面照片，從照片中感覺韓國瑜在互動過程中「態度恭敬」，在與林鄭月娥握手時用雙手緊握對方，網友看了忍不住直呼「怎麼像朝貢？」

韓國瑜今天與林鄭月娥共進午餐，雙方並針對觀光、教育、經貿等層面交換意見，彼此也都期待兩個城市未來能有更緊密的交流。過程不開放媒體採訪，事後由高雄市政府統一發佈照片。

從照片中可見，兩人在握手時，林鄭月娥明明僅伸出右手，韓國瑜卻用雙手緊握對方，幾近「卑躬屈膝」；當眾人坐在沙發上對談時，韓國瑜不僅雙腿緊閉，雙手也放在膝上，態度相當「恭敬」。

許多網友看到韓國瑜拜會香港特首的照片後都留言，「照片怎麼像朝貢？」、「忘記跪安了！」、「特首學習之旅。」、「我怎麼看到一條哈巴狗，跑出去就跪在地上猛舔對方腳趾？」、「高雄特首來了。」也有人點出，「（韓國瑜）見到港特首...正襟危坐~像小學生！遇到蔡總統...沒大沒小~像紅衛兵！」

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