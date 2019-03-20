港媒專訪韓國瑜 曝他「沒完全否定」選總統

2019-03-20 11:13

〔即時新聞／綜合報導〕港媒《星島日報》今刊出專訪高雄市長韓國瑜的報導，並指針對選總統，韓在談話過程中「沒有作出完全否定」，僅稱目前仍未考量，「未來再看吧」。

《星島日報》報導，韓國瑜表示，他向來公開認同「九二共識」（兩岸共屬一中），大方告訴高雄人，同意他的觀點就投給他，不同意就別投，結果他贏了；並自述「絕不躲躲藏藏、偷偷摸摸」，也不擔心被「染紅」。

報導指出，韓國瑜對於是否參選總統，「他沒有作出完全否定，只稱目前仍未考量，『未來再看吧！』」

後天（22日）將訪港的韓國瑜提到，希望此行能將高雄產品賣出，號召更多港人赴高雄觀光、考察或投資，並自稱須當超級推銷員，盡量推銷高雄形象、提高國際知名度，還指盼今後在港找展示中心，定期把高雄農、水產、加工品、鮮花、中草藥與肉類等推銷出去；且此次還有機會拜訪信和集團主席黃志祥，其先前曾協助高雄農產銷往新加坡連鎖超市。

至於兩岸經貿，韓國瑜說無論雙方關係怎樣，經貿往來沒停，差別僅在被祝福或被設防、快樂地或疑神疑鬼地開展，並指「看台灣政府是用甚麼的心理狀態去看」。

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