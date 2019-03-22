李文忠：清寒榮民子女就學補助及獎學金調增 留學補助40萬

2019-03-22 16:35

〔記者羅添斌／台北報導〕榮民榮眷基金會董事長李文忠今天下午宣布，由於基金會經營績效大幅提升，今天召開董事會，決定將績效提升成果全數嘉惠榮民、榮眷，大幅調增清寒榮民子女就學補助及獎學金金額。

董事會並通過國外求學「菁英圓夢」計畫，每年提供7名赴國外求學的清寒榮民子弟40到50萬元的一次性專案補助。

榮民榮眷基金會董事長、退輔會副主委李文忠說，他前年9月接任基金會董事長後，鼓勵基金會同仁採取各項創新與突破的做法，這2年經營績效大幅提升。

榮民榮眷基金會整體績效評估從105年未達80分，遭行政院評定為「待改進」，到106年度績效評估成績為98.14分，並奉行政院核評定成績為「優良」，當時立刻將榮民子女就學補助，從每學期2500元提高到5000元。

李文忠說，基金會去年在經營績效上，初評成績為100分（實際為302分）。其中收入為591.82％2億3700餘萬元），是106年的7倍，往年的10倍，因此，基金會今天召開董事會決定，要將這些經營績效提升的成果，全數嘉惠到榮民、榮眷身上。

李文忠指出，自107學年第2學期起，大學以上榮民子女就學補助將由每人6000元，調高為公立大學每人8000元，私立大學每人1萬元。就讀大學的清寒榮民子女獎學金，將由每人10000元調升至12000元，每年200名。

另外，為鼓勵榮民子弟赴國外圓夢，未來申請獲得國外一流學府入學資格的清寒榮民子弟，將可申請一次性專案補助，就讀高中、大學者，每人提供40萬元，每年補助3名，就讀碩、博士者，每人補助50萬元，每年補助4名。

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