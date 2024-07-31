IPAC成員逛台灣「公民市集」 民團：法律戰可成民防教育一環

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）高級分析員鄺頌晴致詞說明。（記者田裕華攝）

2024/07/31 13:46

〔記者方瑋立／台北報導〕「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）台北年會昨落幕，今（31）日IPAC與弗里德里希諾曼自由基金會合辦「公民社會市集」，邀請台灣數個民間團體擺攤向IPAC訪團成員導覽台灣社會議題。

黑熊學院執行長朱福銘受訪表示，訪團成員都對黑熊實體訓練逾4萬名「黑熊勇士」感到驚訝，至於IPAC通過「聯合國2758字號案無涉台灣」決議，也不排除將「法律戰」納入反認知作戰民防教育的潛力；香港邊城青年則指出，台灣正式加入IPAC及相關決議，有助增加台灣在國際間的自信，更有信心幫助香港人。

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「對中政策跨國議會聯盟」今與弗里德里希諾曼自由基金會（Friedrich Naumann Foundation）在台辦事處共同於台北君悅酒店舉辦「公民社會市集」，廣邀數個台灣及跨國性民間團體、NGO組織如台灣經濟民主連合、黑熊學院、無國界記者、廢死聯盟、沃草、鬼島之音、開放文化基金會（OCF）、保護衛士 （Safeguard Defenders）、婦女新知基金會等，擺攤向IPAC訪團成員導覽相關議題。

弗里德里希諾曼自由基金會代理總監周民德（Rainer Adam）代表致詞時指出，本身曾在1983年戒嚴時期以博士生身份來與台灣人共事，甚至研究過國際特赦組織（Amnesty International）所整理的1979高雄大屠殺資料，過去數十年間，見證台灣從威權轉型成極為活躍的民主國家。

周民德說明，今天以市集形式舉辦此活動，希望能讓IPAC訪台成員瞭解各組織團體的使命和工作，將啟示和靈感帶回母國，維持民主的活力、散播爭取自由人權的信念。

民防社會企業「黑熊學院」執行長朱福銘接受本報訪問時表示，IPAC成員們對黑熊學院去年間實體訓練4萬名「黑熊勇士」感到非常驚訝和高興，今年也將達到10萬人，新推出的OSINT（Open Source INTelligence，公開情報來源）訓練也令其驚艷。

針對IPAC前（30）日通過「聯合國2758字號案無涉台灣地位」決議，朱福銘也認可法律戰可成為民防教育一環的潛力，尤其如多數人無法分辨「一中原則」和「一中政策」的差別。中國對台認知作戰部隊至少約7萬人，台灣卻僅有數千人，這些都必須改善強化。

「香港邊城青年」助理研究員「阿齊」（Brooklyn Ting，化名）則表示，雖外界有將在台港人貼上「共諜」標籤的論述，但台灣正式加入IPAC及相關決議，顯示台灣已獲國際社會聯合幫助，更有助於增強台灣在國際間的自信，不僅鼓舞在台港人，更讓台灣政府更有信心幫助香港人，與國際同行。

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）成員與國內NGO茶敘，現場各國會員參觀國內各NGO團體的攤位展覽並進行交流。（記者田裕華攝）

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