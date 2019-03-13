對大觀社區拆遷案釋5優惠 退輔會：非因抗爭而做

2019-03-13 16:58

〔記者涂鉅旻／台北報導〕被控為「違占戶」的大觀社區居民下週一面臨拆遷，退輔會副主委李文忠今天（13日）召開記者會，宣布不追繳尚未繳納的不當得利與拆遷費、給無房產民眾提供10萬元搬遷費用、協助願搬遷者搬遷，並提供1個月飯店暫住、協調其他單位提供社宅與包租代管等方案、若21戶同意返還土地，可聲請緩拆等措施。他強調，這些措施並非因有抗爭才做，而是原已擬定的方案。

李文忠說，雖然對於要拆他人住屋感到很難過，但大觀社區部分住戶違法佔用50年且未繳一毛錢，若現地安置，「社會公平正義能接受嗎？」而該地有79戶，有29戶已繳回，剩下50戶中有29戶空戶，剩下21戶中，有6戶有房產者、3戶出租供他人使用者。

李文忠說，退輔會對此案，若違占戶民眾一致同意並平和理性返還佔用地，退輔會提具5項優惠方案，首先，不主動追繳尚未繳納的「不當得利」與拆屋還地費用；第二，沒有房產的12戶弱勢民眾，退輔會已透過對外募資，提供每戶10萬元搬遷費用；第三，民眾願意搬遷，退輔會可協助搬遷，並提供暫無適當居所者一個月特約飯店住宿。

李文忠說，第四，退輔會已協調內政部、新北市政府提供社會住宅、包租代管、租金補貼等優先協助方案，後續他將繼續協調此案協商；第五，如現住該地的21戶全部同意並承諾短期返還土地，將向新北地院聲請緩拆，並同意協商。

李文忠說，這些措施和抗爭並無關係，在2個月前已經律定，今晚還有一場協調會，住戶將在明日做最後決定，退輔會將在明天下午公部門下班時間前等待住戶回音。他也說，台灣過去的法令只有財產權，並沒有居住權，在貧富差距越來越大的今日社會，居住權須被衡量。

李文忠說，上述5項優惠措施，除了第5項須21戶全數同意，才能緩拆外，其他4案皆為個案認定。他坦言，退輔會這些措施可能對已依法繳回土地者不公平，這部分仍在想辦法，相關行政責任，會由退輔會政務官負責。而大觀社區未來擬作為長照大樓預定地，並提供150張失智床位。

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