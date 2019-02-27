退輔會反對清除蔣銅像 學者批：莫非有「戀銅癖」作崇？

2019-02-27 18:20

〔記者陳鈺馥／台北報導〕針對榮民之家內蔣介石銅像如何處置問題，退輔會主委邱國正今日在立院外交國防委員會備詢表示，各榮家銅像是會產，退輔會有義務保護；對此，法律學者今日受訪質疑，莫非退輔會有「戀銅癖」作祟。

民進黨立委林靜儀今質詢提及，依據促轉條例，威權象徵應予移除，各榮家內的蔣介石銅像也不例外。

退輔會主委邱國正答詢表示，自己對於「威權」一詞不盡認同，不願去認定何謂「威權象徵」，各榮家銅像是會產，退輔會有義務保護。林靜儀立刻反問，促轉條例已經立法了；邱國正則說，尊重促轉會的定義，「但我有我的作法」。

對此，南台科技大學財經法律研究所所長羅承宗表示，根據國史館於馬政府執政時期出版的「蔣中正先生年譜長篇」記戴，蔣介石本人生前非常反對到處為他塑銅像，並批評此舉為「浪費招搖」、「徒招注目」且「無益有損」之事。

羅承宗質疑，退輔會要保護的，到底是連蔣介石本人都反對的公產，抑或只是自己的莫名「戀銅癖」作崇？還請邱主委三思。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/