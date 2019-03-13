板橋大觀社區拆遷案 退輔會：不追繳「不當得利」

2019-03-13 11:28

〔記者涂鉅旻／台北報導〕位於板橋的大觀社區被拆遷在即，大觀自救會日前更衝入退輔會噴漆抗議。對此，退輔會副主委李文忠稍早在立法院外交及國防委員會答詢表示，退輔會將不追繳違占戶不當得利與拆遷費用，行政責任由退輔會負責。

民進黨立委羅致政在質詢時問，大觀社區下週一將面臨拆遷，目前該地現狀為何？有多少戶為弱勢戶？李文忠答詢表示，目前有79戶違章戶，29戶同意點交，其他50戶有29戶空戶，剩下21戶，其中3戶出租、6戶在外有房子，不算弱勢，因此較弱勢戶數約12戶。他也說，退輔會這50年來都沒收一毛錢租金。

羅致政表示，戶數多少並非問題，關鍵在於退輔會解決問題的態度，縱使法站得住腳，但主要是「情」的問題，例如不當得利索回、拆遷費用補償、安置問題，退輔會有無相關宣示？

李文忠表示，羅致政所提退輔會都有處理，退輔會不追繳不當得利與拆遷費用，雖依現行法令應該追繳，但基於立委、監委等人關心，退輔會決定如此行事，行政責任由退輔會負責。至於補償問題，退輔會主委邱國正指示應給12戶弱勢戶一些錢，如果事前主動拆除就給10萬元。

李文忠也說，至於安置問題，退輔會在板橋準備好旅館，讓住戶可住一個月，另對於搬遷費用也由退輔會負擔。另也和內政部、新北市協調包租代管與租屋津貼等，如住戶無房子，可適用社會住宅優先抽籤。而相關協調都往樂觀方向進行。另，如果21戶同意拆遷，可緩拆3個月。

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