金門成立後援會 王金平：台灣處境像溫水煮青蛙

2019-03-20 16:52

〔記者吳正庭／金門報導〕前立法院長王金平今天在金門主持「王金平參選2020總統金門後援會成立大會」，他說，台灣今天的處境像是「溫水煮青蛙」，很多人還沒感受到這樣的壓力和危機，他如果當選總統，一定帶領台灣脫離困境，相信「台灣錢淹腳目」時代一定還會再回來。

「王金平參選2020總統金門後援會成立大會」在金城鎮公所7樓展演廳舉行，不僅金門王氏宗親會榮譽理事長王炳川、理事長王添泉陪同，金門縣長楊鎮浯、議長洪允典及多位議員，前縣長李炷烽、李沃士、前議長王再生、王水彰、後援會發起人顧正德等支持者也到場，現場「總統好」、「涷蒜」聲不斷，場面熱鬧。王金平強調，這是台灣第一個縣市級的後援會。

王金平說，這次出來選總統，不是為了做總統而選總統，而是要用總統的職位做一些福國利民的事，而且承諾只做一任4年。

他說，「九二共識」不要沒關係，但一定要有新名詞取代，讓兩岸都能同意，讓台灣的外交不能斷，區域經濟組織不能斷，不要阻礙台灣在世界經濟貿易市場上應有公平合理的競爭。

他說，台灣目前的處境像是「溫水煮青蛙」，很多人都沒有這樣的壓力、危機感，未來如果當選總統，一定把困境一一解除，讓台灣了解何去何從？只要做到國內和諧、兩岸穩定和平、經濟一定大發展。

王金平說，台灣有充足的資金、有技術、有經驗、有市場、有各種優勢可以好好發揮，他有信心，「台灣錢淹腳目」時代一定會再回來。

王金平說，中華民國在世界已屹立108年，誰能否定她的存在？中華民國有憲法，主權及於大陸，中華人民共和國也主張主權及於台灣；兩岸可以好好的坐下來協商、談判，為兩岸共同繁榮發展，尋求建立兩岸和平、共存共榮。

王金平金門行拜會縣長楊鎮浯、議長洪允典，接著舉行金門後援會成立大會，於金城市區步行，受到不少支持者高呼「王總統好」，王金平隨後也到金門王氏宗祠上香祈福。

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