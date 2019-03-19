賴清德憂台灣變西藏、香港 王金平：他自己想的！

2019-03-19 09:51

〔記者陳昀／台北報導〕前行政院長賴清德昨天登記角逐民進黨總統初選，引發各界震撼。有意代表國民黨參選2020總統的前立法院長王金平上午接受廣播專訪時笑稱，賴清德打亂一池春水，但他沒嚇到，相信民進黨最後還是一個人出線，但對於賴清德說憂心國民黨、王金平都曾主張的兩岸和平協議，會讓台灣成為下個西藏、香港，王金平回應：「那是他自己想的！台灣是獨立自主國家，怎麼會一樣？」

對於賴清德投入2020，王金平表示，這很難預測的事，先前大家都以為民進黨確定由蔡英文總統參選，賴清德突然出來、打亂一池春水，但他沒嚇到，最後民進黨還是會只派一人參選。

對於賴清德說自己是憂心民進黨總統大選沒贏、立委席次受影響，恐讓國民黨主張的兩岸和平協議過關，台灣會變成西藏、香港。王金平表示，西藏是西藏、香港是香港，我們是已有108年的中華民國，有自己的國防軍事、國家基礎，完全是獨立自主國家，跟他們絕對不一樣。

王金平質疑，簽了兩岸和平協議就會一國兩制？哪是？那是他（賴清德）自己想的；台灣面對統有相當壓力、獨又獨不了，維持現狀也有問題，一直拖下去，和平現狀怎麼維持？難道要戰爭嗎？

王金平表示，兩岸和平協議重點在於怎麼簽、內容如何，必須在國內取得共識、全國各界協商，他這樣的主張連獨派都說過可以接受，未來一定會充分接觸、協商、談判，他在立院有多年協商經驗，會做到讓台灣有利、大家能接受。

「過去三任總統，有做到和平嗎？沒有啊！」王金平表示，國民黨執政、民進黨唱反調，民進黨執政、國民黨也不讓他「好吃好睡」，國內不和諧、意見不一致，怎麼團結？蔡總統總是一邊喊團結，一邊推動轉型條例、黨產條例、年金改革等，造成台灣對立的政策。

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