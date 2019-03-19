賴清德參加民進黨總統初選 今將拜訪李登輝

2019-03-19 08:59

〔記者洪瑞琴／台南報導〕前行政院長賴清德宣布參加民進黨總統初選，登上台灣「政治大頭條」之後，他今（19）日將拜會前總統李登輝，向這位「民主先生」（由於李登輝是台灣民主改革的重要領袖，曾被《時代》雜誌稱為「民主先生」）請益，尋求支持意味濃厚之外，網路社群更掀起民調風潮，進行非正式的模擬票選活動，目前賴清德與蔡英文的支持比率差距，各有互見。

賴清德宣布參選後，今天行程包括前往全台首廟天壇（天公廟）參香祈福、參加成功大學校友活動，以及到翠山莊拜會前總統李登輝，積極展開初選拜票行程。

由於賴清德參加初選，在民進黨內投下震憾彈，有人憂心造成黨內分裂，也有人認為是挑戰總統蔡英文執政能力；但也不乏正面聲音支持，認為4月10日至4月12日就作民調了，「破壞團結」說法是自亂陣腳。

台南綠營人士認為，2020總統大選不論對蔡英文或賴清德而言都是超級艱困，而基層熱切支持賴清德參選總統也是事實，民進黨開放初選自由競爭，就如同民進黨年初的黨主席選舉，有2位候選人良性競爭，況且賴也明確表達「輸的人要全力支持贏的人」，透過初選民主程序，更有助黨內團結一致守護台灣民主，對抗「傾中」的國民黨，初選過後，不論是蔡英文或賴清德哪位勝出，應是「團結的民進黨」上下全力備戰才是。

也有基層黨員建議，黨內初選全民調，應有排藍機制，以免國民黨藉由全民調故意干擾，製造假象影響民調的準確性。

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