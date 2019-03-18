賴清德領表選總統 王金平淡定回3字

2019-03-18 11:12

〔記者張聰秋／彰化報導〕前行政院長賴清德今天將領表登記，參加民進黨黨內總統初選，前立法院長、現任國民黨不分區立委王金平，今天在彰化被問及此事，他顯得淡定回說「不意外」，他指出，昨晚已聽到此事，賴清德領表登記這是民進黨黨內自己的事情，外人難以做出任何的批評，他要不要跟進參選總統，要等國民黨辦法出來再說。

王金平今天上午10點20分出席國立彰化師範大學舉辦校務發展諮詢會議，王金平擔任召集委員，會議不開放採訪，不過，在會議之前，媒體包圍王金平，談及其個人動向和對賴清德領表，以及立委補選國民黨只攻下1席的看法，王金平指出，明年總統大選這一戰他是不是非戰不可，要不要參選到底？關於這個問題，他講過多次就不必再提了，國民黨主席對明年總統提名人選擬登記初選後再徵召強棒，他尊重吳敦義的作法。

至於立委補選結果是否反映出「韓國瑜效應」韓流退燒？王金平說，不能以成敗論英雄，這次選舉國民黨已經有相當的進步，得票率明顯，都要歸功於韓流、輔選團隊和候選人條件，再接再厲明年會有更大的進展。

媒體再問，補選結束網民拱韓選總統的聲音減弱，以及前台中市長胡志強抨擊國民黨8個太陽消風、無力，對此，王金平說，國民黨沒有大內鬥，尊重政治人物的個人解讀，拱韓選總統只是一些人的聲音，不必太在意這些。

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