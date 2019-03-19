重提太陽花學運 王金平：怎麼可能反對驅離學生？

2019-03-19 10:08

〔記者陳昀／台北報導〕前立法院長王金平屢遭藍營質疑在318太陽花學運時縱容學生佔領立法院，時隔5年，王金平上午接受廣播專訪時談及此事指出，國會主席如果自己動用警察權，是迫害民主制度，要受人譴責，但政府當時要驅離學生，他怎麼可能反對？他是完全贊同在確定學生不受傷害前提下驅離學生的。

王金平指出，用警察排除議場障礙，是警察立法、是干預，沒有一條法律授權院會主席動用警察權排除抗爭立委，而且把人抬出去，很快就會跑進來，能抓幾個？只會讓局勢更亂，主席若自己動用警察權，就是在迫害民主制度，是會受人譴責的。他說，前立法院長梁肅戎當年只讓警察把1位立委抬出去，就引發抗爭，自己也從此不敢再上台主持院會。

王金平表示，太陽花學運最早不是他的問題，是政府沒有先針對服貿協議向國會報告，導致朝野都有反彈，後來又因為朝野協商時意見分歧，才會引爆後續爭議。

王金平說，有些人指稱他不同意時任行政院長江宜樺驅離學生，那是誤解，哪有這回事？江宜樺當晚一打給他，他是完全贊同，要他趕快去驅離，但也要求要保護學生；王金平感嘆，問題不是他造成，最後是他解決，讓每個人都有台階下、圓滿落幕，但他不會宣傳自己做了什麼，事情過了就好。

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