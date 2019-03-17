立委補選國民黨僅拿1席 王金平：多虧韓流否則輸更多

2019-03-17 16:00

〔記者王錦義／花蓮報導〕宣布參選2020總統大選的立法院前院長王金平，今天到花蓮參加「中華玉京玄都慈善協會暨中華蓬萊仙島道教會」祈福法會，對於昨天立委補選國民黨僅守住1席、被外界質疑「韓流」退燒一事，他回應說，是因為有韓國瑜，才沒輸更慘。

昨天立委補選出爐，國民黨原設定目標要拚4席全壘打，但開票結果只守住彰化縣1席，因選前高雄市長韓國瑜大力輔選，被外界質疑「韓流」退燒。對此，王金平今天在花蓮受訪說，台南、新北這兩區僅各輸3000多票、5000多票，是因為韓國瑜發揮很大作用，不然會輸更多，感謝他辛苦加持，特別是最後1週。

花蓮長期為藍營大票倉，前縣長傅崐萁去年因案入獄，王金平還到花蓮、陪同時任立委、現任花蓮縣長徐榛蔚探監。王金平說，當時就把參選總統想法告訴傅崐萁，希望他支持，傅當下也答應，不過今天下午就要趕回台北，沒有要探監，等傅下月出獄後，見面機會還很多。

今天也是王金平78歲生日，現場與會成員不斷大喊「總統生日快樂」，讓王金平笑得合不籠嘴，從1樓會場步入2樓天壇時，王也與徐榛蔚短暫挽手交談，面對記者詢問生日願望，王金平說，希望中華民國昌隆，兩岸和平穩定，經濟更為發達，人民平安喜樂。

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