立委補選出爐// 韓流退潮 民進黨守住新北台南

2019-03-17

〔記者陳昀、蘇永耀／台北報導〕台南、新北、彰化、金門四席立委補選結果昨晚出爐，民進黨在全黨危機意識高漲及府院黨全力動員催票下，驚險守住新北、台南兩席。國民黨挾去年九合一大選的勝利氣勢，選前喊出「坐二搶二」，不僅沒達陣，還失守金門一席，僅保住彰化一席，高雄市長韓國瑜「韓流」擴大輔選力道未能奏效，也將進一步牽動國民黨內總統初選競爭態勢。

國民黨僅保住彰化 金門無黨籍當選

根據選舉結果，新北市第三選區由民進黨提名的余天當選，台南市第二選區由民進黨提名的郭國文當選，彰化縣第一選區由國民黨提名的柯呈枋當選，金門選區由無黨籍陳玉珍當選。

此次立委補選，除了新北是前立委高志鵬因案入獄依法解職，台南、彰化、金門都因為原任立委黃偉哲、王惠美、楊鎮浯去年底當選縣市首長辭職必須補選。這次完成補選後，民進黨立委增至六十八人、國民黨則有卅三人。

根據中選會統計，新北市第三選區投票率為四十二．一○％，余天以五萬六八八八票、五十二．○四％得票率獲勝，國民黨提名的鄭世維則以五萬一一二七票、四十六．七七％落敗。

台南市第二選區投票率四十四．五三％，共六人參選，民進黨郭國文面臨國民黨提名的謝龍介來勢洶洶，加上具有地方實力的陳筱諭脫黨參選的雙重壓力，最後仍以六萬二八五八票、四十七．○五％得票率勝選，謝龍介則以五萬九一九四票、四十四．三一％得票率落敗，陳筱諭僅獲一萬○四二四票，顯示棄保效應發酵。

金門縣選區同樣有六人參選、投票率僅廿一．二一％，脫離國民黨的金門縣前議員陳玉珍以黑馬之姿拿下七一一七票、廿八．六九％得票率當選，無黨籍陳滄江六○二○票，國民黨徵召的金門縣前議長洪麗萍則為五六八一票。

國民黨唯一守住的彰化縣第一選區，投票率卅六．五九％，柯呈枋以四萬七八三五票、五十二．一一％得票率當選，民進黨提名的黃振彥拿到四萬一九四六票，得票率四十五．六九％。

2019立委選舉候選人得票數

北中南補選三選區 主要政黨最近選舉得票率

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/