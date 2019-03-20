少掛五星旗！美、澳僑界紛改掛青白天日旗

2019-03-20 11:24

〔記者呂伊萱／台北報導〕以美國為首的民主國家，為保國安開始立法防堵中共滲透、侵蝕社會，各國僑界也嗅到風向改變，為求自保以中華民國青天白日旗取代五星旗。僑委會委員長吳新興今天在答詢時證實此事說，「確實有這個氛圍」，也將把握時機加強和親中僑界溝通。

澳洲政府去年通過「反外國干預法」，今年2月初首度援引此法拒絕外國人入境，對象則是與中國共產黨關係密切的富豪黃向墨。黃向墨今年於農曆春節回中國過年時，移民申請遭官方拒絕，永久居留權也遭取消，現在更進一步禁止入境，使他無法返回雪梨的1400萬美元豪宅。

黃向墨為中國深圳玉湖集團創辦人、大洋洲中國和平統一促進聯盟主席，2011年舉家移居澳洲，事業版圖擴及雪梨與昆士蘭，且獲利頗豐，曾因捐贈近300萬美元政治獻金給澳洲主要政黨為人所知。

吳新興今天列席立法院外交國防委員會報告並備詢。民進黨立委羅致政質詢時提及黃向墨事件，並問及聽聞許多中國僑胞在春節期間為求自保，改拿中華民國國旗遊行，是否為真？

吳新興回答時證實，在海外、特別是北美地區，很多中國新移民在相關活動中，會主動支持我們，也會拿中華民國國旗，澳洲並非第一個案例，但平時我方也不會刻意強調。

羅追問，在澳洲的遊行中，中國國旗是否減少、同時中華民國國旗增加？吳新興說，各地僑界情形不太一樣，誠實說「在澳洲我們沒有刻意數多少旗」，但「感受到這個氛圍是有的」。

羅致政說，澳洲政府界意中國干預內政之際，可能是僑界運作的危機和轉機，應掌握這氛圍。吳新興也說，這個現象不只發生在澳洲，在西方歐美國家都有，同時也注意到親中國力量近期相對低調，「沒有以前這麼囂張」。吳新興說，這是件好事情，我方也利用此機會加強溝通。

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