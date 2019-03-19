「射後不理」當職業？ 他5年成功製造18名小孩

2019-03-19 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕捐精造人真的可以當成工作？ 美國有1名男子自稱「職業捐精男」，他可以為了客戶的要求，走遍世界各地，甚至「真槍上陣」與女客戶直接做愛捐精，他目前已成功製造18名小孩，尚有7個小孩正準備出生。

綜合外媒報導，這名來自美國洛杉磯的28歲男子戈迪（Kyle Gordy），表示自己雖然很喜歡小孩，但卻無法接受一夫一妻的關係，於是在2014年開始「捐精事業」，他一開始在Craigslist網站上打廣告，2週後便與第1位女客戶採用人工授精方式，讓對方成功懷孕，有了這次成果後戈迪迅速竄紅，許多工作自動找上門。

戈迪表示，除了人工授精外，有些女客戶認為透過性交比間接授精的懷孕機率高，便會要求「真槍上陣」服務，他在與對方交換體檢表確認雙方都無性病與其他疾病後，才會「直接授精」。

戈迪自2014年起，已經成功製造18名小孩，不過他也承認雖然喜歡小孩，卻無經濟能力扶養小孩，所以這樣「射後不理」的方式讓他減輕不少負擔，此外，只要孩子的母親同意，他也樂於追蹤自己小孩的成長歷程，甚至已經與4名孩子見面，此外，他強調自己絕不會為了洩慾而約砲，一切都是為了捐精。

戈迪也強調自己的職業意識，為了維持精子的品質，他每天食用18種藥草與補品，不碰菸酒、藥物與含咖啡因食物，並定期體檢與性病檢查。

「職業捐精男」戈迪。（圖擷自 Kyle Gordy 臉書）

戈迪有時候會在臉書分享成果。（圖擷自 Kyle Gordy 臉書）

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