中國正加速發展核武！美助理國務卿： 威脅全球穩定

美國負責軍備控制事務的助理國務卿波夫萊特（Yleem DS Poblete）19日說，美國繼續減少核武器的數量和重要性，但包括中國在內的國家卻向相反的方向發展。（圖擷取自推特）

2019-03-20 09:00

〔即時新聞／綜合報導〕中國快速發展核武器缺乏透明度，破壞了全球穩定。美國負責軍備控制事務的助理國務卿波夫萊特（Yleem DS Poblete）19日說，美國繼續減少核武器的數量和重要性，但包括中國在內的國家卻向相反的方向發展。

《美國之音》報導，波夫萊特19日在日內瓦2019年裁軍談判會議上表示，「中國軍事現代化仍然集中在建立區域主導地位，以擴大其脅迫美國盟友的能力，最終將美國趕出該地區，並成為一個能夠在全球舞台上競爭的軍事力量。」

波夫萊特指出，中國這種現代化改造核力量不斷擴大和多樣化，隨著中國致力於建立分散在陸、海和空平台上的核系統，新一代輸送系統將上線，其中包括下一代導彈和隱形遠程戰略轟炸機。她說，「雖然中國的核聲明政策沒有改變，但其核現代化的範圍和規模缺乏透明度，正在破壞穩定，令人對其未來意圖引發質疑，並對核裁軍進程的氛圍造成挑戰。」

波夫萊特強調，雖然在2000年的報告顯示，中國僅擁有18枚東風-5型核導彈，但在19年後，美國預計中國將部署約125枚核導彈，「這種趨勢幾乎沒有減弱，中國仍正在加快核武建設。」波夫萊特還說，中國愈來愈關注外太空的使用，儘管中國不斷呼籲負責任地使用太空空間，但卻加快發展反衛星技術。

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