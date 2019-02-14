為了對抗美國 中國恐廢「不首先使用核武」原則

2019-02-14 00:36

〔即時新聞／綜合報導〕中國清華大學卡內基全球政策中心的軍事專家趙通，先前接受有中資背景的香港媒體《南華早報》訪問時，談及官方有鑑於與美方關係日漸緊張，可能重新考慮國防政策，中止「不首先使用核武器」的原則。

根據《南華早報》報導，美國總統川普在2018年10月宣布退出過去與蘇聯簽署的「中程飛彈條約」，美國副總統彭斯（Michael Pence）還強調美國海軍將繼續在國際法允許的南海以及的任何地方自由航行，以上言論都是衝著中國而來，中國軍事專家對此介紹官方可能做出的回應。

中國清華大學卡內基全球政策中心軍事專家趙通表示，當局從1964年進行核爆試驗以來，一直堅持「不首先使用核武器」的原則，但美國與中國彼此之間的信任度逐漸下滑，導致政府有可能考慮廢除這項原則，亦即恐率先對美方進行核子攻擊。

但報導也指出，不願具名的解放軍消息人士指出，中國與美國不同，無法發動先發制人的核子攻擊，因此在別無選擇之下，只能保留這項「不首先使用核武器」的原則；香港軍事專家宋忠平則認為，中國的核武能力遠遠落後於俄國，美、俄合計擁有全球逾90％的核武器。

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