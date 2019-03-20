盧秀燕嗆蘇揆「髒手伸進NCC」 網：堂堂市長說這種話？

2019-03-20 00:15

〔即時新聞／綜合報導〕假新聞問題日益嚴重，行政院長蘇貞昌日前怒斥國家通訊傳播委員會（NCC）「誰都管不到它，它也什麼都不管」；台中市長盧秀燕昨（19日）接受媒體訪問時卻表示，「若政府管到新聞媒體，那還得了」？甚至嗆政府「不要把髒兮兮的手伸進NCC」。對此，網友無法置信表示「堂堂一個當市長的，居然能說出這種話」！

盧秀燕昨日卻把假新聞和言論自由畫上等號，她表示，我們是民主國家，台灣最可貴的是言論自由，也不要因為選舉到了，故意打壓民眾的言論自由，這是很不對的事；盧秀燕也指出，希望執政黨不要以處理假訊息、假新聞的名義箝制言論自由，若政府管得到新聞媒體，那還得了？最後更怒嗆「不要把髒兮兮的手伸進NCC裡面」。

相關文章被轉錄至PTT後，不少網友不敢置信地表示「所以假新聞這麼多，甚至上次還害一個外交官自殺，難道政府都不用管嗎」、「難道國民黨支持假新聞」？

其他網友也紛紛砲轟「少用言論自由名義來包庇電視新聞報導假新聞！」「整天發表這種似是而非禍、國殃民的言論」、「台中最近在趕進度想超車高雄喔」、「她上任到現在只有嘴炮」、「所以假新聞是正確的？」「哈哈哈...台中市長吶」、「堂堂一個當市長的，居然能說出這種話」。

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