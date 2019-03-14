台中空汙推蔡英文 拷秋勤怒嗆：投盧秀燕的82萬人是北七

2019-03-14 16:59

〔即時新聞／綜合報導〕台中市長盧秀燕選前高喊「市長換人，空氣換新」的口號，不料日前卻怒槓總統蔡英文，表示如果不協助解決空汙問題，「我覺得到時候我們交管也不見得那麼配合」。對此，本土樂團拷秋勤昨日怒嗆「解決空汙不就妳的政見，怎麼會變成小英要解決」？

盧秀燕日前槓上蔡英文，表示從去年到今年，大林、林口、通霄電廠共有5部機組上線，台中火力發電廠拆掉一半機組，都不會影響發電，如果連1部都不能拆，「我覺得到時候我們交管也不見得那麼配合」。

對此，拷秋勤昨天（13日）在臉書PO文怒嗆盧秀燕「解決空汙不就妳的政見？怎麼會變成小英要解決？」他接著表示，「82萬台中人是投給盧洨燕，又不是投給蔡英文，國民黨北七市長們，新北包租公不要核輻；台中盧洨燕不要火力；彰化王晦霉不要風力」，「現在換我們問了，難道妳們要『用愛發電』嗎？還是妳們故意要幫中共弄垮台灣？」

拷秋勤質問，難道這些人要幫中國弄垮台灣的第一步，就是從拖時間虛耗不建設開始，然後缺電之後，再拿人民的錢去跟中國買電？最後更怒嗆，「82萬台中人的空氣瓶兒腦腦，自以為裡面有東西，其實是經典的國王新衣騙局，裡面什麼都沒有，甘甘北七」。

拷秋勤怒嗆投給盧秀燕的82萬人。（圖擷取自「拷秋勤 Kou Chou Ching」）

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