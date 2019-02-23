盧秀燕認近來兩岸議題中央失言 建議快調整談話

2019-02-23 15:57

〔記者蘇金鳳／台中報導〕對於總統蔡英文的第一波抵抗、行政院長蘇貞昌講一支掃帚都跟中國拚，台中市長盧秀燕今天受訪時表示，總統及行政院長已嚴重失言，建議總統與行政院長趕快調整談話，應該告訴人民，中央政府如何讓兩岸和平，人民安居樂業，這是比較重要的方向。

台中市長盧秀燕今日在參加太平新高國民小學新設校舍新建工程動土典禮受時表示，很多民眾向她反映，對於總統及行政院長的發言感到憂心，已造成人心惶惶。

盧秀燕表示，中央政府很重要的工作就是安定民心，促進兩岸和平，讓人民沒有後顧之憂，中央應告訴人民，政府如何維持兩岸和平，讓台灣長治久安、人民安居樂業，這才是比較重要的方向。

盧秀燕表示，她這兩天跑行程時，發現很多民眾對於這樣的談話其實非常擔心，民眾希望中央政府能夠致力兩岸和平長治久安，可是很多民眾告訴她，最近看到中央的發言，都覺得好像戰爭要爆發，中央一下子講台灣軍隊可以撐多久，一下行政院長蘇貞昌說他要拿掃把奮勇抗敵，總統蔡英文也講，台灣可以做第一波的抵抗，然後等其他國家來救援，以致人心惶惶，很多民眾都說總統行政院政府不是應該要讓民眾安心、兩岸和平嗎。

盧秀燕強調，總統與行政院長為什麼不能安民心，反而讓民眾覺得兩岸的狀況現在很不穩定，瀕臨戰爭爆發的邊緣，人心惶惶，這並不是好的做法。

中央政府既負責兩岸、國防外交，總統跟行政院長很重要的工作就是安定民心，促進兩岸和平，讓人民沒有後顧之憂，可是總統及行政院的言論卻不是。這是何等笑話，她希望總統與行政院長好好致力兩岸和平，讓台灣長治久安。

盧秀燕認為，總統與行政院長已嚴重失言，他們的談話，已讓民眾人心惶惶，人民開始揣測，「兩岸電纜斷了怎麼辦？」「小孩是不是要去當兵？」「孩子剛好在兵營裡面怎麼辦？」她建議總統與行政院長趕快調整談話，應該告訴人民，中央政府如何讓兩岸和平，人民安居樂業，她認為這是比較重要的方向。

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