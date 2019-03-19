決策會大轉彎 時力公布選對會五人小組

2019-03-19 22:11

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量今發布新聞稿表示，決策會議今通過2020選對會名單，除秘書長陳孟秀為當然召集人外，另四位成員分別為陳惠敏、林郁容、林易瑩、及丁穩勝。此名單與上周決策會公布的七人組成差距甚大，據悉，有委員在會中對上次決策會的結論提出復議，在黨主席邱顯智不反對的情況下，決策會重新討論選對會人選產生過程，最終大轉彎、推翻上周的會議結果，做成五人選對會小組的結論。

由於討論內容繁複，決策會一路從12點半開到下午將近四點才結束。據悉，此次會議一開始，就有決策委員陳薇仲對上次決策會結論提出復議，復議的理由之一認為，儘管上周決策會做成選對會三人由現任區域立委推派代表的結論，但「三位現任區域立委的動向均一無所悉，即要先決定這樣的代表，邏輯上有落差」，因此提案重新討論。上周決策會未出席參與討論的徐永明也贊成復議，另有部分決策委員認為，上週會議的結論太僵化，選對會應以更自由開放的方式組成，經過激烈辯論後，此復議案以8比7的票數通過，因此決策會重新討論選對會人選組成，大幅改變上週已做成的決議內容。

依據時代力量發布的新聞稿，上週決策會原定2020選對會成員設為七人，其中一人為黨秘書長，三人由現任區域立委推派代表，三人為其他區域代表，不過時力今公布的新聞稿中指出，2020選對會為五人小組，成員分別是陳孟秀、陳惠敏、林郁容、林易瑩及丁穩勝，並未有任何區域立委代表。

時代力量秘書長陳孟秀表示，因應2020大選僅剩10個月，選對會將加緊腳步就候選人提名、相關選舉策略及期程，儘速召開會議討論定案，預計本週內就會召開第一次會議，相關進度中央黨部將會定期說明。

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