時力推總統候選人？黨主席交接 邱顯智這樣說...

2019-03-01 13:31

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量今舉行黨主席交接，由現任黨主席黃國昌交棒給新任黨主席邱顯智。被問及2020選戰目標時，邱顯智表示，將在3月組成選對會處理立委提名；他並重申，盼能說服社會大眾給時力機會，未來優先提出自家立委人選，第二階段才是與各政黨談人選合作。

邱顯智也說，時力的確可以推出自家總統候選人，但目前黨內沒有聽到要推的聲音，後續也須交由選對會討論。

媒體追問台北市立委是否有可能繼續爭取民進黨禮讓？卸任的時代力量黨主席黃國昌表示，各政黨有自己的提名程序，時代力量過去在幾個選區也選得不錯，到底是民進黨要禮讓還是時代力量要禮讓還很難說，民進黨不要用這種方式吃時代力量豆腐。

至於黃國昌先前曾表態，絕對不會進入不分區名單，此次選戰若黨有需要，是否不排斥被提名為不分區？黃國昌並未正面答覆，僅強調，現在自己最關心的是如何把立法院工作做好，這是他對選民的承諾，「我的問政若沒做好，現在去討論要不要繼續爭取連任，一點意義也沒有，選民怎麼會關心這種事情」。

黃並重申，時代力量未來一定要想辦法執政，才有機會創造改變，目標當然是從地方執政開始，呼籲選民能給時力一個機會；黃國昌並說，「期待邱顯智能在2022拿下新竹市」，至於他自己若有機會當然也不排斥。

時代力量今並公布新任黨務主管名單，秘書長由台北市律師公會理事陳孟秀接任，副秘書長為時代力量新竹黨部辦公室主任魯柏君，3位發言人為李兆立、陳志明與簡嘉佑。

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