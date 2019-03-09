卸任時力黨主席 黃國昌自爆「邱顯智曾對他拍桌」

2019-03-09 20:21

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量今舉辦4週年黨慶募款餐會，甫卸任黨主席的立委黃國昌上台致詞時說，2015年他還在中研院當學者時，有一個人對他拍桌，要他趕快交出入黨申請書；黃國昌說，他很感謝這個人的堅持與拍桌的勇氣，讓他有加入時力團隊的勇氣。他強調，自己很高興能把棒子交給邱顯智，他相信邱顯智是能引領台灣社會繼續前進的政治人物。

黃國昌在餐會致詞時表示，作為卸任黨主席，他要向大家表示「謝謝」。2015年當時代力量成立時，很多人問時力存在的意義是什麼？從2016年到現在，時力5位立委的努力，讓大家看到時力存在的價值。他認為台灣社會是講道理的社會，在前進的路上或許會有所顛簸，但他相信，只要堅持信念，一定能在台灣社會扮演重要腳色。

現任黨主席邱顯智致詞時說，社運是互相推坑的過程，沒想到參與政治也是；邱顯智說，時力這次在苗栗、新竹等地推出的候選人，雖然沒有錢、也沒有人脈，卻還是能選上，他相信，「最後能翻轉台灣的是時代力量這群年輕人」。

時代力量今舉辦4週年黨慶募款餐會，席開85桌、相較去年126桌的規模略為縮小。包含民進黨秘書長羅文嘉、民進黨新任發言人李晏榕、立法院秘書長林志嘉都出席祝賀。

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