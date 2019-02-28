最貪女檢考績都甲等 黃國昌：離譜的是列為「足以楷模」

2019-02-28 21:50

〔即時新聞／綜合報導〕有「最貪女檢察官」之稱的前高檢署女檢察官陳玉珍，遭判刑12年、褫奪公權5年定讞，成為女檢貪污判刑定讞的首例。對此，時代力量立委黃國昌不但痛批她是「司法界的敗類」，更調查發現歷屆首長，在她貪污索賄期間，都給予她「甲等考績」，離譜的是，報告上竟將她的品德操守列為「足以楷模」等級。

56歲陳玉珍包庇電玩店，自1999年12月至2006年6月，按月收受賭博電玩業者施男給予的25萬元，她利用檢方對同一被告「後案併前案」的分案漏洞，將施男所有案件轉由她偵辦，再濫權不起訴護航。

最高檢特偵組接獲檢舉偵辦起訴，台北地院審酌陳女認罪，並繳還犯罪所得，2014年7月判她12年徒刑，共犯律師郭學廉依洗錢罪被判刑6個月，業者施永華因自首獲免刑。陳女、郭男和檢方上訴二審、三審，但都維持原判。

對此，黃國昌今日在臉書發文，不但痛批陳玉珍「每月收賄25萬、時間長達6年半，根本是司法界的敗類」。稍晚時更表示自己查了資料，「沒想到這個『史上最貪女檢』陳玉珍，從升上板橋地檢署主任檢察官、到再晉升高等檢察署，在貪污索賄期間，歷任首長都給予甲等考績」，而她的品德操守項目，更被列為「足以楷模」等級，也讓黃國昌直呼「離譜」。

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