現任總統若沒獲提名 作家以美國為例：黨會付出代價

2019-03-19 12:43

〔即時新聞／綜合報導〕前行政院長賴清德宣布參加民進黨總統黨內初選，總統蔡英文也表態本週會登記初選，隱隱然形成兩強對峙的局面。對此作家顏擇雅以美國歷史為例，直指現任總統尋求連任若沒得到黨的提名，那麼黨「幾乎是自戕」。

顏擇雅今（19日）在臉書表示，美國在1884年的總統阿瑟（Chester Arthur）之後，從未發生現任尋求連任卻沒得到提名的例子。阿瑟是美國第20任總統加菲爾德（James Abram Garfield）的副手，在加菲爾德遭到刺殺後，隨即被扶正成總統。

顏擇雅指出，阿瑟並非靠選舉當上總統，黨內基礎也不強，所以在尋求連任時沒獲得共和黨內提名，最後讓原本在南北戰爭後被打趴在地上的民主黨重返執政。

顏擇雅說，有了這個前車之鑑，導致美國後來若有副手扶正的事情，例如杜魯門、詹森、福特等等，追求連任時都會獲得黨內提名。

顏擇雅表示，美國還有另一個自己選上總統卻在尋求連任時沒獲提名的案例，那就是1856年民主黨的皮爾斯（Franklin Pierce）。當時是南北戰爭爆發的5年前，美國社會相當撕裂，反蓄奴者更成立了共和黨，民主黨見狀最後決定改提名布坎南（James Buchanan），雖然贏得大選，但也走上了南北戰爭的不歸路。

顏擇雅說，台灣當然不能這樣跟美國類比，但她只是要強調，「現任總統尋求連任卻沒獲提名，在美國史上是極反常，黨也必須付出代價的。」

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