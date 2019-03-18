歐吉桑說話了！賴清德參選 史明：有點欠理智

2019-03-18 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕前行政院長賴清德於18日上午宣布要登記參與民進黨總統初選，挑戰尋求連任的總統蔡英文。高齡101歲的「台獨大老」史明在臉書上發表看法，他指賴清德這次「有點欠理智」，而蔡英文「一強起來，台灣才有前途」。

史明在自己的臉書上PO出一段訪問影片，對方問他，對賴清德和蔡英文一同參加民進黨2020總統初選的看法，史明表示，賴清德在民進黨可以說是「一個優秀的份子」，但認為這次關乎民進黨須得到政權，賴清德還有需要學習的地方，認為賴「欠思慮」。

至於對蔡英文，史明形容她「很溫純」（溫和的台語），在政治上較不與人爭，過去5位（黨內大老）想將她拉下來，她反而變得強大，認為「她一強起來，台灣才有前途。」

史明還說，過去蔡英文在日本、美國、英國待過，關於何謂民主、何謂自由，她清楚知道；但他覺得很可惜的是，在台灣的政治環境她比較無法發揮，所以「很同情她」，文末讚她是一個力量，「很勇敢，有正義感」，也有要台灣要獨立，他還鼓勵蔡英文，「希望她自己要打自己，要更大的來努力對國民黨這些嘍囉的這些人才有辦法克服。」

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